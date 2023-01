«La Figlia Oscura» in prima tv Sky Cinema e streaming NOW

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, arriva su Sky il film diretto e sceneggiato da Maggie Gyllenhaal, LA, intv mercoledì 4 gennaio alle 21.15 su SkyDue, insu NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K. Interpretato da Olivia Coleman, Dakota Johnson, Jessie Buckley,...

Everyeye Cinema

Interpretato da Olivia Coleman e Dakota Johnson, Laè stato premiato al Festival di Venezia 2021 per la miglior ...Tra i film troviamo l'altro titolo tratto da Elena Ferrante, La, apprezzatissimo esordio di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman (4 gennaio), il campione d'incassi Minions 2 " come Gru ... La figlia oscura: il nuovo film con Dakota Johnson arriva in prima tv su Sky Trama: Cosa possono avere in comune un aquilotto e un bambino Lukas è un ragazzino che soffre molto dopo la perdita della madre, morta per salvarlo da un incendio. Da allora si sente molto solo, tant ...Ecco quando vedere in esclusiva su Sky e anche in streaming il nuovo film tratto da Elena Ferrante, La figlia oscura.