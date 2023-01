La Ferrari è pronta a centrare gli obiettivi di peso con la F1 2023

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lasembra essere sulla buona strada per raggiungere glidicon la sua nuova vettura di Formula 1 per il, mentre tutti i team si impegnano per eliminare l’ingombro in eccesso. Nell’ambito di un processo di ottimizzazione condotto durante l’inverno, laha individuato aree chiave di miglioramento che ritiene possano aumentare le sue possibilità per la nuova stagione. Le cose da sistemare perglidiLa prima è l’aerodinamica: la squadra intende perfezionare ulteriormente gli innovativi sidepods per gestire meglio il flusso d’aria, sia per migliorare la deportanza che per ridurre la resistenza aerodinamica. Inoltre, lavuole anche ridurre il...