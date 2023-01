La divertente dedica di Damiano David per il compleanno di Giorgia Soleri

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha compiuto 27 anni il 3 gennaio 2023, per questo non potevano mancare gli auguri di, che ha deciso di farle unasui social all’insegna dell’ironia. Il cantante ha infatti approfittato dell’occasione per prendere in giro la ragazza, come spesso fanno reciprocamente anche nel loro privato: “Non è mai stato così bello essere un toy boy. Buon. Ti amo”, ha scritto lui in inglese, a corredo di uno scatto in cui i due appaiono abbracciati e sorridenti. Il riferimento del frontman dei Maneskin, ovviamente in modo scherzoso, era alla loro differenza d’età: l’attivista ha infatti tre anni in più ed è per questo che lui ha deciso di utilizzare la dicitura “toy boy“, spesso sfruttata quando in una coppia è l’uomo a essere più piccolo rispetto a una ...