La DeLorean di Ritorno al futuro per ‘80TAFestival

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Una giornata da trascorrere tra concerti, Dj set, mostre digitali, icone e sapori tipici di un’epoca che, da molti, viene definita mitica. È tutto pronto per ‘80TA Festival. Appuntamento domani, giovedì 5 gennaio, dalle ore 12:00 alle 24:00 nel borgo di Taranto in via Principe Amedeo (tra via De Cesare e via Massari) e via Massari (tra via Principe Amedeo e piazza Giovanni XXIII). L’evento è organizzato da Ciro Merode con la collaborazione del Comune di Taranto – Piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto approvato con decreto del 07/08/2020 del ministero dello Sviluppo Economico. Hanno collaborato: Sonora-Art Music Drinks & Food, Mexico 70, Barbin, Meu Pai, Moleque, Bevo Barbin e Archita Festival. Tutta l’area interessata, per l’occasione resa pedonale, ospiterà performance artistiche su più livelli legate agli anni ’80. Il pubblico potrà aggirarsi tra le ...