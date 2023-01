La de-dollarizzazione del mercato energetico ci dovrebbe preoccupare

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il 2023 potrebbe essere ricordato in futuro come l’anno in cui è nato un nuovo ordine neltra Cina e Medio Oriente. Almeno, questa è l’opinione di Rana Foroohar, editorialista del quotidiano Financial Times. Perché è importante? Perché uno dei muri portanti che compongono l’ordine internazionale dalla seconda guerra mondiale è che le transazioni neldel petrolio avvengano in dollari. Mentre il nuovo ordine vede la sempre più forte presenza del renminbi cinese come valuta di scambio. Andiamo con ordine. La Repubblica Popolare Cinese è impegnata in uno sforzo per scalzare l’egemonia globale statunitense e questo si riflette anche nell’importante settore. In questo settore, lo sforzo si declina nel tentativo (molto concreto) di de-dollarizzare, ovvero rendere meno dipendenti dal ...