La Croazia cresce perché ha capito che il futuro passa dall’euro e dalla libera circolazione

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Per festeggiare l’anno nuovo, il primo gennaio, il governatore del principale istituto finanziario croato Boris Vuj?i? – come ogni banchiere che si rispetti – si è recato in filiale nel centro di Zagabria, e ha prelevato una banconota da cinquanta euro. Ritirandola dal distributore Atm, sorridente davanti alla stampa, ha detto: «In questi tempi incerti l’euro offrirà ulteriore stabilità all’economia croata e faciliterà la crescita». L’ingresso dellanell’Eurozona e nell’area Schengen è un evento storico per il Paese e rappresenta un importante passo verso una maggiore integrazione europea, che quest’anno festeggia il trentennale del mercato unico. Dopo anni di negoziati e di adempimento dei criteri di convergenza, lo Stato balcanico ha fatto il grande passo adottando la moneta unica – entrata in vigore proprio il primo di gennaio – e potendo accedere all’area ...