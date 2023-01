La clausola che porta Ronaldo in Champions League

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lanel contratto di Cristiano, fresco di sbarco all’Al Nassr, potrebbe rire CR7 in. Sembra essere questa la novità delle ultime ore, in merito al trasferimento del centravanti portoghese in Arabia Saudita, al culmine di una trattativa che porterà circa 200 milioni all’anno nelle tasche del classe ’85. In fin dei conti, la storia d’amore tra la più grande competizione per club e il suo capocannoniere all-time non poteva finire così facilmente. Doveva, in qualche modo, riservare un ultimo capitolo prima del congedo definitivo. E la soluzione vincente potrebbe arrivare nuovamente da quella Premierche ha salutato appena un mese e mezzo fa. Cristiano: la ...

Sky Sport

... se esercitata in presenza di più offerte concorrenti, obbliga il club a rinnovare il contratto a condizionevengano pareggiati i termini offerti da terzi. New Balance ha esercitato la...Ma unanegli accordi di coalizione affermalo status quo "per quanto riguarda i luoghi santi" sarà lasciato intatto. Ora i custodi giordani accusano Ben - Gvir di "aver assaltato la ... Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr, nel contratto una clausola per giocare la Champions PADOVA - Tremila euro lordi nella prima busta paga. È quello che offre Busitalia agli autisti che decideranno di siglare il contratto con l'azienda. Una gratifica che serve per ...In un Olimpico tutto esaurito l’assenza più importante, in panchina, sarà quella di Josè Mourinho: il tecnico portoghese, espulso nel 2022 nella gara contro il Torino, non guiderà la sua Roma, lascian ...