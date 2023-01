La classifica dei 200 più grandi cantanti di sempre è qui per farci litigare

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La prima domanda che attraversa la mente, una volta spulciata la nuovadi Rolling Stone dei 200 miglioridi, è “con quale logica i redattori e i collaboratori storici della rivista americana hanno compilato l’aggiornamento e qual è esattamente il senso delle recenti modifiche?”. Per tentare di venirne a capo, proviamo a fare un passo indietro. La prima versione La prima lista, più smilza - si fermava a cento - risale al 2008 e della giuria di esperti facevano parte anche istessi. Nella premessa dello scrittore newyorkese Jonathan Lethem all’articolo si leggeva di artisti funamboli: «Quello che definisce la grandezza nel canto è che esiste una tensione di fondo tra il cantante e la canzone. Si sta costruendo un ponte nel vuoto e non possiamo mai avere la certezza che il cantante sia ...

Sky Tg24

Se gli Stati Uniti sono al centrodesideri di uomini e donne, sono le altre posizioni ina cambiare: le donne sognano Messico e Giappone, mentre gli uomini preferiscono Giordania e ...... aprono Salernitana - Milana e Sassuolo - SampDopo la lunga pausa per la disputaMondiali in ... A novembre, abbiamo chiuso col Napoli di Luciano Spalletti largamente in testa alla, ... Rolling Stone pubblica la classifica dei 200 cantanti migliori di sempre. Ecco la top 20 «È l’opera di un folle». Così, il prefetto di Roma, Bruno Frattesi, classifica l’aggressione ai danni di Abigail Dresner, la 24enne israeliana accoltellata a sangue freddo la sera del 31 dicembre scor ...Ci saranno i mitici Rockets e star mondiali della consolle come Danny Cardenas e Anatolie. E poi, la stravagante eleganza del Circo Nero Italia e tanti nomi noti del mondo dello spettacolo. (ANSA) ...