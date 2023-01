La Casa – Il risveglio del Male | trailer italiano e data di uscita dell’horror prodotto da Sam Raimi

BadTaste.it Cinema

Dopo il primo inquietante teaser arrivato nelle scorso ore La- Ildel Male si mostra in tutta la sua orrorifica violenza nel primo trailer ufficiale vietato ai minori del film. Il nuovo capitolo della saga abbandona la classica ambientazione dei ...Come da promessa poco fa Warner Bros ha diffuso in rete il terrificante trailer di La- Ildel Male , ennesimo film della saga Evil Dead . Una pioggia di sangue, la solita infestazione demoniaca, ed una serie di locations completamente inedite per la saga, sono questi ... La casa - Il risveglio del male: ecco il trailer vietato ai minori del ... Torna Evil Dead / La Casa con un nuovo episodio senza Ash Williams: ecco trailer e poster de La Casa - Il Risveglio del Male.Il franchise de La Casa torna con l'ultimo terrificante capitolo e si mostra nel primo trailer ufficiale vietato ai minori ...