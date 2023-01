La bolletta del gas di dicembre in aumento del 23% | la spesa annua sale a 1 866 euro a famiglia

Agenzia ANSA

... basato sul consumo della famiglia tipo, pagheranno il gas nelladi dicembre il 23,3% in ...è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti...Arera, le bollettegas aumentano23,3% a dicembre Arera ha segnalato un importante aumento dei costi relativo allagas. In particolare, ha comunicato che 'in base all'andamento ... Gas, aumenta del 23,3% la bolletta di dicembre. Nel 2022 spesi 1866 euro a famiglia Aumenta la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. In base all'andamento medio del mercato all'ingrosso italiano nel mese di dicembre e per i consumi… Leggi ...Nel 2023 gli italiani rischiano di andare incontro ad una stangata media da +2.435 euro a famiglia a causa dei rincari di prezzi e tariffe che, purtroppo, proseguiranno anche nel corso del nuovo anno.