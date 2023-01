La Befana a piazza Mercato | casette e giochi per l' Epifania a Napoli

RomaToday

Anche quest'anno la discesa delladalla torre campanaria di Palazzo dei Priori versodella Repubblica, a cura dei vigili del fuoco, è prevista alle 17.30 del sei gennaio 2023. Dopo l'arrivo della Vecchietta (dalle ore 18 ...TERMOLI " Come di consueto, anche quest'anno, l'amministrazione comunale di Termoli ha organizzato la Festa dellainVittorio Veneto che di fatto concluderà le festività natalizie. L'appuntamento è per venerdì 6 gennaio alle 11,30 quando l'allegra nonnina si calerà dalla scuola Principe di Piemonte ... Epifania: cosa fare il 6 gennaio a Roma Torna in piazza "La Befana salvata dai Vigili del fuoco del Distaccamento di Codigoro" dopo tre anni d’assenza. Una manifestazione promossa dall’amministrazione comunale codigorese, con la partecipazi ...Domani, giovedì 5 gennaio 2023 a partire dalle ore 19:00 la manifestazione organizzata da "Gli amici di Giùàannèedd" Fassano - L'Associazione teatrale amatoriale in vernacolo e non “Gli amici di Giùàa ...