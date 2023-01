La Befana a piazza Mercato | casette e giochi per l' Epifania a Napoli

RomaToday

Anche Lavena Ponte Tresa non è da meno e ha organizzato per venerdì pomeriggio , dalle 16.30, l'evento 'Arriva la, un dolcetto per tutti ', inSangiorgio, dove da fine novembre è stata ......Comune Per 'Accade a Natale a Spoleto' torna il consueto appuntamento con la 'Festa della'. ... si svolgerà venerdì 6 gennaio dalle ore 15.00 inGaribaldi. Sarà una grande festa con il ... Epifania: cosa fare il 6 gennaio a Roma La mostra seguirà i seguenti orari di apertura: 1-6-7-8-14-15 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 20. Venerdì 13 gennaio, a conclusione del viaggio celebrativo in memoria del ...Napoli - In Piazza Mercato, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessore al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, e del presidente ...