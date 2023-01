Kvara pronto per la sfida di San Siro contro l’Inter | proverà a replicare una cosa già fatta contro il Milan

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha puntato i riflettori su Khvichatskhelia, che dopo oltre due mesi èa far brillare di nuovo gli occhi ai tifosi del Napoli e agli amanti del calcio. In particolare, il focus riguarda un aspetto in particolare del georgiano e si riferisce anche alla precedente partita di San, quellail. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Dove eravamo rimasti con? Ai brusii di sorpresa e ammirazione di Liverpool, con Anfield e la Kop zittiti dai suoi dribbling secchi, da quelle sterzate che hanno fatto innamorare i napoletani e anche semplicemente chi ama il calcio. Perché Khvichatskhelia, 21 anni, da Tblisi, è stato un ciclone estivo abbattutosi sul ...

Ora il georgiano sta bene ,a riprendere la sua attività preferita: esprimere calcio. Sfida a distanza tra i due bomber Osimhen e Lukaku Inter - Napoli è anche il duello a distanza tra Lukaku, ...A Torino si sono appena affacciati in campo Paredes e Di Maria, mentre Lautaro è giàa ... C'è chi pensa a un'Inter guardinga, preoccupata die delle sue sgasate, ma Inzaghi se la giocherà ... Kvara, pronto il ritocco: ADL ha avviato processo per vincolarlo al Napoli Dopo il calciomercato incredibile della scorsa estate, Cristiano Giuntoli è al lavoro per regarale un altro super colpo ai tifosi del Napoli.Undici punti di vantaggio in classifica sull'Inter, 81 punti nell'anno solare 2022 rispetto ai 64 nerazzurri. (ANSA) ...