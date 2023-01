(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ scomparso Ruslan, antagonista di Borisnel momento in cui, nel 1993, l’allorarusso indossa i panni di un leader autoritario e apre la prima crepa nel sogno di una Russia pienamente democratica. Il 4 ottobre di quell’annodà ordine ai carri armati di bombardare la “Casa Bianca”, ilin cui erano rifugiatidel Soviet supremo, e il viceAleksandr Rutskoi, a conclusione di una lunga crisi istituzionale e politica. Khabulatov è morto all’età di 80 anni nella sua residenza nella regione di Mosca, ha annunciato ieri la televisione di Stato russa, citando un comunicato dei suoi familiari. Nato in Cecenia, nel villaggio di Tolstoi-Yurt, a nord di Grozny, ...

Adnkronos

La sua amicizia con Boris Eltsin si deteriorò definitivamentequest'ultimo sciolse l'istituzione guidata danel 1993.La sua amicizia con Boris Eltsin si deteriorò definitivamentequest'ultimo sciolse l'istituzione guidata danel 1993. Khasbulatov, quando Eltsin ordinò bombardamento del Parlamento di cui era presidente Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ruslan Khasbulatov, l’ultimo presidente del Soviet Supremo russo, è morto martedì all’età di 80 anni, come hanno annunciato i media russi. Khasbulatov, morto nella sua casa alla periferia di Mosca, sa ...