Kaspersky | 5 abitudini digitali healthy per il 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Milano, 4 gennaio) - Milano, 4 gennaio- L'inizio di gennaio è il momento ideale per cominciare ad adottare alcune saneper mantenere questo buon proposito nel corso dell'anno. Gli esperti dihanno preparato un elenco di facili accorgimentiche possono rafforzare la sicurezza dei dati personali e persino semplificare la vita. 1. Anno nuovo, password nuove Rivedere le password. È il momento di controllarle e cambiarle, ricordando la regola principale: non utilizzare la stessa password per più account! Quando si hanno diversi account online, un password manager affidabile è un valido aiuto. I nuovi password manager dispongono di funzioni che semplificano la vita, come ad esempio il riempimento automatico per diversi browser e ...