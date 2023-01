Karsdorp sempre più lontano dalla Roma | contro il Bologna va in tribuna Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Continua la situazione da separato in casa tra Ricke la. L’olandese dopo essere stato accusato da Mourinho nell’ultima giornata di Serie A oggi siede incon gli infortunati Belotti, Wijnaldum e Darboe e al neo acquisto Solbakken, come rivela Laè sul mercato, come aveva dichiarato Tiago Pinto, e dopo l’esclusione di oggi sembrapiùdal club. Promosso, almeno per ora, a titolare, il turco Celik. Situazione tutta da sbrogliare visto che l’olandese ha fatto causa allaper il trattamento ricevuto. Altra curiosità che rivela laè quella legata a José Muorinho. Il tecnico portoghese non è presente inma sta seguendo la partita in tv in uno ...