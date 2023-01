Juventus | Milik ha la miglior percentuale realizzativa su calcio di punizione | il dato

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Secondo i dati riportati da Opta Paolo,è il giocatore in Serie A con lasudiSecondo i dati riportati da Opta Paolo,è il giocatore in Serie A con lasudi. Dal 2004/05 tra i giocatori che hanno calciato più di tre punizioni, il polacco è quello con lamaggiore ovvero del 33% con 4 reti su 12 tiri. L'articolo proviene daNews 24.

Adnkronos

La straordinaria trasformazione su calcio di punizione di Arkadiuszal minuto 91 contro la Cremonese , allo stadio "Giovanni Zini", ha regalato allala più classica vittoria di corto muso e, allo stesso tempo, il settimo hurrà di fila in campionato. In ...Cremonese -eroe di giornata . Juve, i tifosi contro Max Allegri . Cremonese -: la gioia dopo la paura. Prima la grande paura con il palo di Dessers , poi la grande gioia: in ... Cremonese-Juventus 0-1, gol di Milik al fotofinish Le parole del tecnico bianconero Massimiliano Allegri dopo la vittoria nei minuti finali nel match tra Cremonese e Juventus ...È un Arkadiusz Milik visibilmente soddisfatto quello che è intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti dopo il fischio finale di Cremonese-Juventus, decisa da una sua punizione al 91': “Era ...