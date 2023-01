Juve | Locatelli | 'Abbiamo pensato al campo | ecco l'unica cosa che ci interessa'

Tutto Juve

Formazioni ufficiali Cremonese, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 18.30 Diramate le ... Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Soulé,, ......, Fagioli, Kostic; Miretti; Milik. A disp.: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Barbieri, Rabiot, Paredes, Barrenechea, Chiesa, Kean, Iling - Junior. All.: Allegri. 17:15 Cremonese -,... Corsport - Juve, sicuri i riscatti di Locatelli e Kean Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni A Dazn, Manuel Locatelli ha parlato prima di Cremonese Juve. PAROLE – «Anch ...16.30 - Amici di TuttoJuve.com, buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Juventus, gara valida per la 16a giornata di Serie A. La squadra di Allegri torna in campo dopo la pausa Mondial ...