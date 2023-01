Juve | il gol annullato fa infuriare la Cremonese | 'C'è un errore | Ayroldi non doveva fischiare'

Corriere dello Sport

E' servito undi Milik in pieno recupero alla Juventus per riuscire a portare a casa tre punti di platino sul ... Una punizione del polacco però a tempo ormai scaduto ha consentito alladi ...Allegri inserisce altri pezzi da novanta come Paredes e Rabiot per dare una sterzata alla gara, ma è la Cremonese a sfiorare ilcon il palo che Dessers centra al 24 con un diagonale al volo. La ... Cremonese-Juve 0-1: decide il gol di Milik nel recupero Una magia di Milik a tempo scaduto per ripartire col sorriso. Dopo 90 minuti trascorsi tra occasioni create e subite, la Juventus ha vinto grazie al suo centravanti, al bomber polacco che ha deciso la ...Il tecnico bianconero parla dopo il successo all'ultimo respiro contro la Cremonese e interviene sulle condizioni degli infortunati ...