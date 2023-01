Juve | Di Maria è un caso | solo 394 minuti giocati e l’ennesimo stop

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Angel Diè un vero e proprioper la. Pochi ifin quidall’argentino einfortunio per lui Angel Diha lasciato per l’ennesima volta da sola lantus. Il Fideo non è partito per Cremona a causa di una contusione alla caviglia destra. Dalla Continassa fanno sapere che non si tratta di nulla di grave e contano di recuperare l’argentino in due, massimo tre giorni, per il numero 22 si tratta però delin una stagione particolarmente tribolata, che lo mette comunque a rischio anche per la gara con l’Udinese di sabato pomeriggio. I numeri bianconeri raccontano di appena 394su un potenziale di 1890. Finora 9 ...

A Cremona (ore 18.30) out il 'Fideo' campione del mondo, Kean - Milik davanti. Allegri cerca di accorciare ancora su Spalletti e punta sull'ex ...Su 'Tuttosport', titolo polemico dopo l'ennesimo stop: ', non ti serve Di'. L'argentino doveva essere aggregato per la gara con la Cremonese, ma non ci sarà per un nuovo infortunio alla ... Cremonese-Juve, Di Maria out! Ecco perché Su Corriere di Torino: "L'Angel(o) caduto". Juve a Cremona (ore 18.30) senza Di Maria, che si fa male alla caviglia nell’ultimo allenamento: fin qui l’argentino ...“Juve, non ti serve Di Maria”, titola stamane in apertura Tuttosport. Ennesimo intoppo per il Fideo: botta alla caviglia, niente Cremonese. Ma Allegri va oltre: davanti spazio a Milik-Kean per la sett ...