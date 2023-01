Juve che fatica! Ci pensa Milik al 91' ! Pari tra Fiorentina e Monza

Corriere dello Sport

Missione compiuta per la Juventus,sul filo di lana è riuscita a conquistare i tre punti sul campo di una determinata e combattiva Cremonese.non sarebbe stata una partita semplice per i bianconeri lo si sapeva prima del fischio d'inizio. Ripartire dopo una lunga sosta come quellac'è stata per i mondiali in Qatar non è mai semplice,...Il voto più alto per laè un 7, per Soulé. 5 a Locatelli. 6.5 a Milik, capace di risolvere con una magia alla fine della partita. Appena sufficiente invece Kean,entra con voglia, ma non ... Cremonese-Juve 0-1: decide il gol di Milik nel recupero CREMONA (ITALPRESS) – La Cremonese riparte con una sconfitta maturata proprio all’ultimo minuto di gioco e, complice la vittoria della Sampdoria, scivola al penultimo posto in classifica. Alla Juventu ...FINISCE ! CREMONESE-JUVENTUS 0-1: la squadra di Allegri sbanca lo Stadio Zini grazie ad un gol arrivato al 91' con Arek Milik che ha beffato Carnesecchi con un calcio di punizione dopo una gara impecc ...