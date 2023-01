Juve | Allegri | 'Successo importante per tenere dietro la quinta Di Maria? Oggi ha lavorato e sta bene Sul mercato'

Grazie all'esperienza di, bravissimo a tenere unita la squadra, isolandola dalle vicende societarie, la Juventus ha avuto il merito di non accontentarsi di limitare i danni nel momento in cui ...Senza andare troppo indietro nel tempo, anche il primo Chiesa di Maxè andato in scena proprio sulla destra del 3 - 5 - 2, nel finale di Udinese -che poi fu anche l'ultima di Cristiano ...La squadra di casa vorrà fare punti salvezza ma la Juve viene da 6 vittorie consecutive, seppure con un Mondiale di mezzo che ha fermato il campionato. Il Fideo non ci sarà con la Cremonese per una co ...Solo grazie ad un gol allo scader, la Juventus riesce a superare la Cremonese, in trasferta, e restare così in scia al Milan.- Nel primo tempo, l'undici di Alvini si difende senza concedere eccessivi ...