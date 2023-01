Jorginho torna in Serie A | c’entra la Juventus? Le ultime

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale pronto are nel Belpaese: coinvolta anche la. Finito il Mondiale in Qatar, che ha visto l’Argentina trionfare e l’Italia mancare la qualificazione, sia parlare di campionati e coppe. Alle porte, però, oltre al rientro in campo c’è anche il calciomercato invernale e tra le protagoniste potrebbe esserci la. juvedipendenzaI bianconeri, dopo il terremoto societario che ha portato alle dimissioni, in blocco, di pezzi da novanta come Nedved, Arrivabene e soprattutto Agnelli, si preparano a dare seguito all’ottima striscia di risultati pre Mondiale. La nuova società è intenzionata sì a dare un occhio di riguardo ai conti, ma la voglia dire a vedere lapadroneggiare in Italia è tanta, perciò qualche ...