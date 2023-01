Jeremy Renner ringrazia i fan dall’ospedale ma le sue condizioni sono ancora “critiche”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Una fotoe poche parole dimento per chi è stato in ansia per lui. L’attorericoverato inma stabili” negli Stati Uniti dopo l’incidente con lo spazzaneve avvenuto fuori dalla sua abitazione in Nevada. “Grazie a tutti per le vostre belle parole.troppo disastrato ora per scrivere. Ma mando affetto a tutti voi”, ha scritto la star di Avengers, 51 anni. Nella foto si vede il volto ferito e il tubicino dell’ossigeno al naso, anche le ferite più gravi riguardano le gambe. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L’attore, celebre a ...

