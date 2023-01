Jeremy Renner rassicura i fan dall' ospedale | Mando amore a tutti voi

la Repubblica

... - Shakira torna a parlare della rottura con Piqué: "Una ferita ancora aperta" - Alec Baldwin e Kim Basinger presto nonni, la figlia Ireland è incinta -, star degli Avengers , incidente ..., attore di Occhio di Falco negli Avengers, ringrazia i fan con un selfie dall'ospedale per la vicinanza mostratagli dopo il suo incidente .in ospedale dopo un incidente ... Jeremy Renner operato dopo incidente sulla neve La star di Avengers, Jeremy Renner, ha ringraziato i suoi fan su Instagram. L'attore al momento è il ospedale.Jeremy Renner, attore di Occhio di Falco negli Avengers, ringrazia i fan con un selfie dall'ospedale per la vicinanza mostratagli dopo il suo incidente.