Jeremy Renner | le reazioni delle star dell' MCU al selfie dall' ospedale

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Una pioggia di commenti affettuosi da parte degli interpreti'MCU hanno raggiunto il post in cuiringrazia i fan dopo l'incidente in cui ha rischiato di perdere la vita.è vivo per miracolo. Dopo l'incidente occorsogli mentre soccorreva un parente bloccato con l'auto in mezzo alla neve,ha postato unper rassicurare i fan e ringraziare tutti coloro che gli sono vicini in questo momento difficile. Ilpubblicato su Instagram ha suscitato lee i commenti'MCU a partire dai tre Chris, Chris Evans, Chris Hemsworth e Chris Pratt passando per gli amici Mark Ruffalo e Taika Waititi. Chris Pratt, che ...

TGCOM

Tre giorni dopo l'incidente con la neve che lo ha coinvolto ,è apparso per la prima volta sui social media per rassicurare i fan sulle sue condizioni. Dal letto di ospedale, visibilmente ammaccato, la star Marvel ha voluto ringraziare per il ...L'attore di 'Avengers' è stato investito da un gatto delle nevi, un pesante mezzo usato per spazzare la neve. Operato è ancora in terapia intensiva Sono ancora critiche le condizioni di, la star di Hollywood vittima di un incidente mentre stava spazzando la neve nella sua tenuta del Nevada , sopra il lago Tahoe. Nella giornata di lunedì sono usciti dettagli su quanto ... Jeremy Renner: "Sono messo male per scrivere ma grazie a tutti per l’affetto" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'attore posta un selfie dal letto di ospedale dove è ricoverato dopo essere stato travolto da uno spazzaneve. Ma è ancora in condizioni critiche ...