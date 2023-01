Jeremy Renner | le prime dichiarazioni dell’attore dopo l’incidente

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)che l’ha visto protagonista, l’attoreaggiorna i suoi fan sul suo stato di salute, dal letto d’ospedale Il brutto incidente che aveva coinvolto l’ attore , celebre per l’interpretazione di Occhio di Falco , era accaduto solo pochi giorni fa. L’uomo che si trovava nella sua casa, in Nevada, era stato travolto da uno spazzaneve che cercava di ripulire le strade invase da una spessa coltre di neve, che ha creato non pochi disagi negli Stati Uniti. Le notizie circolavano non erano così ottimiste, perchè descrivevano una situazione critica, anche se stabile. Fortunatamente,è riapparso sui social, proprio per rassicurare i fan sulle sue condizioni attuali.ha avuto commosso amici e colleghi, i quali gli hanno ...

la Repubblica

L attore posta il primo messaggio social pochi giorni dopo essere travolto dallo spazzaneve.rompe il silenzio a pochi giorni dallo spaventoso ...Una foto dall'ospedale e poche parole di ringraziamento per chi è stato in ansia per lui. L'attoreè ancora ricoverato in condizioni 'critiche ma stabili' negli Stati Uniti dopo l'incidente con lo spazzaneve avvenuto fuori dalla sua abitazione in Nevada. 'Grazie a tutti per le vostre ... Jeremy Renner operato dopo incidente sulla neve L'attore americano Jeremy Renner, famoso per il suo ruolo di Occhio di Falco nell'universo Marvel, è in terapia intensiva, dopo essere stato travolto dalla neve nel suo ranch sopra il lago Tahoe: il s ...Si contano almeno 61 vittime. E tra i feriti dell'ondata di neve e gelo che ha colpito gli Stati Uniti tra la fine del vecchio anno e il nuovo c'è anche l'attore americano Jeremy Renner, due volte… Le ...