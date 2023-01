Jeremy Renner | la foto dal letto dell’ospedale | “Sono messo male | ma…”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)ha fatto uno sforzo immenso per ringraziare i fan direttamente dalcon unacondivisa su Instagram. L’attore, reduce da un tragico incidente sulla neve, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e ha dimostrato grande riconoscenza verso chi è stato vicino a lui e alla sua famiglia in questo difficilissimo momento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) “Grazie a tutti per le vostre belle parole. Oratroppoper scrivere, ma vi mando amore”. Con queste parole si fa vederedopo l’intervento chirurgico d’urgenza ...