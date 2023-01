Jeremy Renner dall' ospedale | Sono messo male per scrivere

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Leggi Anche, incidente sulla neve per la star degli 'Avengers': è in gravi condizioni L'INCIDENTE -è stato travoltoo spazzaneve il primo gennaio. Stavo pulendo il ...

RaiNews

Leggi Anche, incidente sulla neve per la star degli 'Avengers': è in gravi condizioni L'INCIDENTE -è stato travolto dallo spazzaneve il primo gennaio. Stavo pulendo il vialetto di ...rassicura i fan. L'attore di Hollywood e protagonista di Avangers è rimasto gravemente ferito domenica scorsa dopo un incidente con lo spazzaneve usato per liberare il vialetto di casa. '... Jeremy Renner riappare sui social dopo l'incidente e ringrazia Jeremy Renner si è mostrato su Instagram dopo il drammatico incidente con lo spazzaneve. L’attore con un selfie scattato dal letto d’ospedale ha tranquillizzato i fan: “Grazie a tutti per le vostre ge ...L'attore che interpreta Occhio di falco ha rilasciato la prima dichiarazione ufficiale dal letto d'ospedale raccontando ai fan cos'è successo. Intanto i suoi colleghi della Marvel gli augurano pronta ...