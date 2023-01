Jazz and More-ogni santo mercoledì | Mario Rosini a Trani Oggi

Noi Notizie

I nuovi auricolari in - ear Realme Buds T100 sono disponibili in Italia in quattro tonalità di cui tre bicolore : Nero punk (giallo/nero, in foto), Rosso Rock (rosso/nero), Blu(blu/nero) e ...... affidato per l'occasione ad uno dei pianistiitaliani più apprezzati al mondo, protagonista di progetti e performance che sono già nella storia del, ovvero Danilo Rea ( nella foto in alto )... Jazz and More-ogni santo mercoledì: Mario Rosini a Trani Kerr, whose family has New Orleans roots, is also influenced by his prior experience studying jazz and classical guitar, earning a doctorate in the latter. The International Blues Challenge is a ...Last month Paterson stepped down as professor of poetry at St Andrews University; he hopes to spend the extra time this frees up playing music and writing a “geeky” book on jazz guitar theory. His ...