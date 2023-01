James Bond | Lucien Laviscount | l' Alfie di Emily in Paris | è il principale rivale di Aaron Taylor-Johnson?

E se Lucien Laviscount fosse il prossimoDa Emily in the Paris con furore, all'attore britannico potrebbe riuscire un colpaccio inaspettato: battere al fotofinish il collega Aaron Taylor - Johnson e diventare l'erede di Daniel ...potrebbe aver trovato il suo nuovo interprete Dopo l'addio di Daniel Craig , che ha interpretato l'agente segreto più famoso di sempre per ben 5 film e 17 anni, il posto di 007 è rimasto a ...James Bond, a sorpresa c'è un nuovo candidato per il ruolo di 007 e arriva direttamente dalla serie Emily in Paris ...Chi sarà il prossimo James Bond Forse Aaron Taylor-Johnson visto che ha incontrato la produttrice del franchise.