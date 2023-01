Iva Zanicchi al Festival di Sanremo | la cantante stupisce tutti

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’edizione 2022 di Ballando con le stelle si è appena conclusa e di certo per Ivaè più una tristezza che un momento di riposo. La star del noto programma tv è stata ospite a L’anno che verrà in occasione del Capodanno, ma ora è già rivolta al futuro. Manca pochissimo al compleanno di Iva, che quest’anno soffierà la bellezza di 83 candeline, ma la sua energia è davvero alle stelle. Qualche giorno faè stata ospite a L’Anno Che Verrà in occasione del Capodanno, e solo pochi giorni prima aveva appena finito un’edizione di enorme successo di Ballando con le Stelle, che l’ha vista arrivare persino in finale. Al settimanale Nuovo ha svelato: Il mio bilancio a Ballando con le Stelle è più che positivo, al di là delle varie polemiche che credo lascino il tempo che trovano, mi sono divertita ...