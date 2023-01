Italia-Grecia | semifinale United Cup 2023 | programma 6-7 gennaio | orari | tv | streaming

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Prosegue laCupdi tennis, la prima edizione del torneo misto che si sta giocando in Australia: a Sydney, venerdì 6 e sabato 7si disputeranno le semifinali e nella secona l’tornerà in campo contro la. Nei due singolari di venerdì 6 dapprima Martina Trevisan affronterà Maria Sakkari, mentre a seguire Lorenzo Musetti sfiderà Michail Pervolarakis. Sabato 7 invece Matteo Berrettini sfiderà Stefanos Tsitsipas, poi Lucia Bronzetti affronterà Despina Papamichail, infine il doppio misto annunciato è Camilla Rosatello / Lorenzo Musetti contro Maria Sakkari / Stefanos Tsitsipas. Tutti gli incontri di-Polonia dellaCupdi tennis verranno trasmessi in diretta tv su SuperTennisTV ed in diretta ...

Martic/Gojo 7 - 6(6) 6 - 4 Sfida equilibratissima trae Croazia . Ellenici trascinati da Tsitsipas e Sakkari che grazie ai loro successi in doppio e singolare raggiungono la semifinale della ... United Cup, sarà la Grecia l'avversaria dell'Italia in semifinale ... Le quattro semifinaliste della Federation Cup of Tennis si decidono in Australia. Gli Stati Uniti incontreranno la Polonia in semifinale e la Grecia ...