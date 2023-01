Italia-Grecia in tv | data | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’affronta lanella semifinale dellaCup, in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Nonostante la sconfitta contro la Polonia, gli azzurri di Santopadre sono passati come ‘miglior perdente’ e contenderanno l’accesso alla finale di Sydney alla formazione greca. La sfida si disputerà su due giornate: nella prima spazio a un singolare maschile e un singolare femminile, nella seconda invece sarà il turno degli altri due singolari, uno maschile e uno femminile, e l’eventuale doppio misto.CUP Venerdì 6 gennaio – dalle ore 11:00 Lorenzo Musetti (ITA) vs. Michalis Sakellaridis (GRE) Martina Trevisan (ITA) vs. Maria Sakkari (GRE) Sabato 7 gennaio Sessione serale – Dalle ore 09:00 Matteo Berrettini (ITA) vs. Stefanos Tsitsipas ...

United Cup, Italia-Polonia 2-3: azzurri in semifinale come 'miglior perdente' L'Italia si è qualificata alla semiifnale della United Cup 2023, la nuova competizione per Nazionali di tennis che si sta disputando sul cemento australiano. Gli azzurri hanno perso con la Polonia per 3-2 con la Polonia ma viene ripescata nella United Cup. Gli azzurri avanzano grazie ai successi di Musetti e Berrettini. In semifinale l'Italia affronterà Grecia o Croazia.