Israele | il governo Netanyahu è il peggiore mai esistito | i focolai di guerra potrebbero estendersi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Guai a sottovalutare il grido d’allarme lanciato da oltre trecento rabbini statunitensi, i quali hanno recentemente affermato che ilcostituisce un grave pericolo per l’immagine dinel mondo attraverso prese di posizione ed azioni estremiste che costituiscono “un anatema per i principi della democrazia”. Si tratta in effetti del peggiorisraeliano maiche fa scivolare ulteriormente il Paese medio-orientale nel pantano del fascismo dichiarato. Il suo programma è chiaro: espandere ulteriormente gli illegittimi insediamenti coloniali nei Territori palestinesi occupati, rafforzare il regime di apartheid autorevolmente denunciato da Amnesty International, continuare quel che ritengo un feroce genocidio a dosi omeopatiche contro il popolo palestinese e specialmente ...

Lo scrittore e illustratore Mehdi Bahman è accusato di spionaggio a favore di, ha riferito ... sottolineando che 'non permetteremo alfrancese di oltrepassare il limite. Hanno preso la ...D'altrone il ministro per la Sicurezza interna deldi Benjamin Netanyahu, che si tiene in ... tanto da aver chiesto in passato l'espulsione dadei cittadini arabi non fedeli allo "Stato ... Israele, si insedia Netanyahu. Il premier: priorità lotta al nucleare iraniano e accordi di pace con ... Israele, il sesto governo Netanyahu e la 'post democrazia' della Torah. L'esecutivo più di destra e più religioso della storia del paese non rischierà solo di compromettere le relazioni di Israele con ...L'Israel Democracy Institute (Idi) ha pubblicato oggi un sondaggio secondo cui il 70 per cento degli ebrei laici in Israele è ...