(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Era in vacanza con la propria famiglia all’quando è statoda undi grossa taglia di proprietà di alcuni amici dei suoi genitori. Protagonista della vicenda è un bimbo di 6 anni di nazionalità svizzera che è stato azzannato oggi al viso in una zona del comune di Rio. Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice d’urgenza giallo.Indagini in corsoAl vaglio degli inquirenti la dinamica che ha portato all'aggressione. Il piccolo stava giocando con la sorellina nel giardino di casa di un'amica di famiglia, svizzera anche lei, quando il, un maremmano incrociato con altra razza, lo ha azzannato al. Probabilmente ilha involontariamente infastidito l'animale che si è ...

Sky Tg24

Un bambino di 6 anni è stato azzannato al volto da un cane di grossa taglia mentre era in vacanza con i genitori all'. Le condizioni del bimbo inizialmente erano gravi ma poi una volta in ospedale sono risultate meno critiche del previsto. Il bambino di 6 anni aggredito da un cane di grossa taglia all'...Un bambino di 6 anni è stato azzannato al volto da un cane all', in una zona di Rio (Livorno). Soccorso, è stato trasferito con l'elicottero Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il bambino, che era in vacanza all'con i genitori, ha ... Isola d’Elba, bambino aggredito da cane: ferite al volto