Isola dei Famosi | Ilary Blasi cerca un nuovo inviato Chi sarà? Spunta un nome molto noto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Per la prossima edizione de L'dei, la conduttricepotrebbe apportare dei cambiamenti al suo staff. Tra questi la sostituzione di Alvin come. Tra i candidati c'è Paolo Ciavarro, ma sembra che la conduttrice abbia in mente un'altra persona. Ecco tutto quello che sappiamo.

Tuttosport

Tutto è quasi pronto per la nuova edizione dell'Famosi : il reality partirà ad aprile e Ilary Blasi tornerà a condurlo per la sua terza edizione. Ma ci saranno anche tanti cambiamenti nel programma di Canale 5 .Famosi 2023, chi ...Durante l'intervista, che si può rivedere integralmente su RaiPlay, il conduttore ha anche raccontato di quella volta in cui in Rai gli proposero di fare l'inviato 'dell'Famosi', ma che lui ... Totti e Noemi all'"Isola dei Famosi": l'ultimo sgarbo a Ilary Blasi L’attore turco pare sia fortemente desiderato da Ilary Blasi, ma la trattativa andrà in porto Ecco chi altro potrebbe fare l’inviato. Can Yaman, infatti, in questo… Leggi ...Per la prossima edizione de L'Isola dei famosi, la conduttrice Ilary Blasi potrebbe apportare dei cambiamenti al suo staff. Tra questi la sostituzione di Alvin come inviato. Tra i candidati c'è Paolo ...