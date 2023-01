Iran | rilasciata su cauzione l' attrice Taraneh Alidoosti

Agenzia ANSA

Leggi Anche, arrestata la nota attrice Taraneh Alidoosti: sostenne le proteste senza velosu cauzione l'attrice Taraneh Alidoosti La famosa attrice iraniana Taraneh Alidoosti è statadal carcere di Evin su cauzione, dopo tre settimane di detenzione. Alidoosti ......su cauzione ed uscita dal carcere di Evin, a Teheran. L'attrice era stata arrestata lo scorso mese per aver preso parte alle proteste anti - regime. Lo annuncia l'emittente televisiva... Iran: rilasciata su cauzione l'attrice Taraneh Alidousti La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa iraniana Isna, dopo che la madre dell’attrice, Nadere Hakimelahi, aveva anticipato in un post su Instagram che Taraneh Alidoosti sarebbe stata rilas ...Rilasciata dopo 19 giorni di carcere l'attrice iraniana nota per aver recitato in alcuni film del regista Premio Oscar Ashgar Farhadi.