Iran | liberata l’attrice Taraneh Alidousti | l’uscita dal carcere di Evin senza velo – Le foto

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) È tornata liberaiana, rinchiusa neldia Teheran dopo l’arresto lo scorso mese per aver partecipato alle proteste contro il regime.ha ottenuto la scarcerazione dietro il pagamento di una cauzione di 10 miliardi rial, circa 225mila euro, come ha confermato il suo avvocato Zahra Minoui su Twitter.era stata rinchiusa nel braccio 209 del temutodi, cioè quello riservato ai detenuti politici. Al suo rilascio è statagrafa mentre salutavaindossare l’hijab. Prima dell’arresto dello scorso 20 dicembre,aveva spesso preso posizione contro la violenta repressione delle autorità ...

... che era stata arrestata tre settimane fa dopo aver postato su Instagram tre messaggi in cui esprimeva solidarietà al primo uomo condannato a morte in relazione alle proteste antigovernative in... compreso l'. In quella serata era stato premiato il film di cui era protagonista, Il Cliente di Asghar Farhadi . Per lei durante la prigionia si erano mobilitati attivisti e colleghi del mondo ... Iran, liberata l'attrice Taraneh Alidousti, l'uscita dal carcere di Evin ... Si era schierata con i manifestanti e con le donne iraniane sin dai primi giorni delle proteste. Era stata quindi arrestata e portata nel carcere di Evin a Teheran ...Mercoledì la nota attrice iraniana Taraneh Alidoosti è stata liberata su cauzione dopo diciannove giorni di carcere. Era stata arrestata il 17 ...