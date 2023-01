Iran | l’ex presidente Ahmadinejad si schiera a sorpresa coi manifestanti | «Il regime ascolti la voce del popolo | o non avrà altre chances»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Travolte dalle proteste che infiammano il Paese da oltre tre mesi, dopo la morte di Mahsa Amini durante la custodia delle forze dell’ordine, le autoritàiane ora si vedono attaccate anche dalla “vecchia guardia” interna. Dopo mesi di lungo silenzio, è tornato a farsi sentire infatti Mahmouddel Paese dal 2005 al 2013, noto per la linea conservatrice e tradizionalista oltre che per le intemerate contro Israele e la Shoah. In un video pubblicato nei giorni scorsi, ripreso dall’agenzia di stampa Rouydad24,attacca duramente la risposta delle attuali autorità di Teheran contro le proteste popolari, e parla esplicitamente di «repressione». Per, il governo dovrebbe ascoltare le esigenze espresse dalla popolazione e risolvere i suoi ...