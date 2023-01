Iran | attrice Alidoosti rilasciata su cauzione

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – E’ statala notaiana Taraneh, che era stata arrestata circa tre settimane fa dopo aver postato su Instagram tre messaggi in cui esprimeva solidarietà al primo uomo giustiziato in relazione alle proteste antigovernative in. L’avvocato dell’, riporta l’agenzia di stampa Isna, ha annunciato il rilascio sudi, famosa per aver interpretato, tra gli altri, il film Oscar ‘Il cliente’ di Asghar Farhadi. La madre dell’, Nadere Hakimelahi, ha confermato la notizia su Instagram. L'articolo proviene da Italia Sera.

