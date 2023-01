(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il Nano è tornato, ma è anche cambiato. E se ne sono accorti tutti, in Italia e più in generale nel mondo delle schiacciate. Dopo tre mesi di campionatoha imposto la sua dittatura e il Nano (...

La Gazzetta dello Sport

Dopo tre mesi di campionato Perugia ha imposto la sua dittatura e il Nano (al secolo Andrea) ha fatto un ritorno trionfale dopo 11 stagioni in Polonia. Tenendo un profilo bassissimo, ......nei quali militavano promettenti nomi come quelli di Carlo Trevisanello e di Pietro. In ... le viveva tutte al telefono con Mauro, ed ovviamente essendo quello di allora un Milan... Invincibile Anastasi: “Stupito da Perugia. La nostra forza Cambiare spesso” Lo dice lo stesso presidente della Top Volley Cisterna. Il quarto di Coppa tra gli invincibili campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia di Andrea Anastasi e il sestetto pontino guidato da Fabi ...