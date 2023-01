Intesa Sanpaolo | 7 | 5 mln con garanzia green Sace per la crescita sostenibile di Italian Cable Company

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Daun supporto di 7,5 milioni di euro, assistito dalladi, per i nuovi progetti didiSpa, societa’ specializzata nella produzione di cavi elettrici con conduttori in rame e connessioni speciali. Icc – riferisce una nota – opera principalmente in ambito industriale, costruzioni civili, trasporto energia, elettrodomestico, automotive, ferroviario e applicazioni speciali. Il finanziamento della durata di 10 anni beneficia dalladied e’ finalizzato al potenziamento dell’impianto fotovoltaico, gia’ presente ed operativo, portando il contributo al fabbisogno di energia ...