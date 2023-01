Intercettazioni | il piano di Nordio | «Riforma radicale Puniremo chi farà porcherie»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) «». Non ci gira intorno Carloquando, intervistato da Libero, descrive la “procedura” che solitamente accompagna la selezione dei brani delle. Il Guardasigilli parla dall’alto della sua esperienza di procuratore: sa quel che dice. E quindi tocca credergli quando afferma che le«non danno nessuna garanzia di attendibilità perché non sono trascritte nella forma della perizia» ma «sono estrapolate dal contesto». Che significa? Semplice: «Manca il tono, sono spesso pilotate e sono di solito selezionate da un maresciallo di polizia che sceglie ciò che vuole e poi trattate da un pm che a sua volta prende quel che gli serve». Eccola qui la «porcheria», utilizzata spesso e volentieri per colpire politicamente gli avversari. «Io questo lo scrivo da 25 anni», rivendica ...

