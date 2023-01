Inter-Napoli | Zazzaroni | «Ci voleva questa gara per riaccendere il post-Qatar»

La Gazzetta dello Sport

tutte le notizie didove - vederla Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simone Inzaghi stadio Giuseppe Meazza Leggi anche Moriero, ex die oggi ct delle Maldive: "Per Inzaghi è l'ultimo treno ... Chi l'ha detto che il milanese Sozza non può arbitrare Inter-Napoli Polemica senza senso Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla presenza di Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, nella sfida contro il Napoli: "Lukaku c’è: 131 giorni dopo l’ultima volta, ovvero dal match in casa dell ...Vigilia di Inter-Napoli, primo big match di Serie A del 2023. Il Mattino parla delle possibili scelte di formazione di Luciano Spalletti: "Per andare all'arrembaggio di San Siro, Spalletti vuole… Legg ...