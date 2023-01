Inter-Napoli vista da José Altafini | La partita più importante dell' anno

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) AGI - "È un'incognita enorme perché al rientro dai mondiali, l'ha il dovere di recuperare e il, che in questo momento è solo, deve sapersi mantenere in vetta": quste le parole all'AGI disu, "lapiù" in programma alle 20:45 a San Siro. Spalletti dovrà dimostrare di avere a disposizione una macchina perfetta anche dopo il Qatar, e proverà a farlo anche con il grande ritorno di Victor Osimhen dopo una pausa lunga quasi due mesi. Inzaghi invece ritroverà Romelu Lukaku, che ha preso parte a solo 4 partite con i nerazzurri in Serie A in questa stagione: "Tra i due ritorni, oggi scelgo Osimhen, è più in forma, ha giocato bene anche nelle amichevoli in ...

Alle spalle di unin fuga con otto punti vantaggio sul Milan campione d'Italia in carica c'è la Juve a trentuno punti, Lazio ea trenta e via via poi tutte le altre. Il primo fischio d'...Nonostante gli 11 punti di distacco delsull', però, le quote Snai pendono dalla parte dei nerazzurri, favoriti a 2,40; seguono il segno '2' a 3,10 e il pareggio a 3,20, con l'che ... Chi l'ha detto che il milanese Sozza non può arbitrare Inter-Napoli Polemica senza senso Riparte lo scudetto". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport, per parlare della Serie A che rincomincia dopo la lunga pausa per i Mondiali in ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Napoli, Serie A, torna il campionato sfida decisiva per i nerazzurri. Si ritorna con un big match, per ...