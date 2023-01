Inter-Napoli | probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

...- MILAN 1 - 2 SASSUOLO - SAMPDORIA 1 - 2 SPEZIA - ATALANTA 2 - 2 TORINO - HELLAS VERONA 1 - 1 LECCE - LAZIO 2 - 1 ROMA - BOLOGNA 1 - 0 CREMONESE - JUVENTUS ore 18.30 FIORENTINA - MONZA...Commenta per primo Non arrivano notizie confortanti per Luciano Spalletti. Questa sera ilaffronterà l'a San Siro e nascono tantissimi dubbi riguardo la presenza o meno di Alex Meret . Il portiere azzurro è stato bloccato nelle ultime ore dall'influenza e rischia seriamente di ...Brutte notizie per il Napoli a poche ore dal big match di San Siro con l'Inter. E' a rischio forfait, infatti, Alex Meret.Dopo la lunghissima sosta per il Mondiale in Qatar, la Serie A finalmente ritorna in campo, e lo fa col botto Le partite delle 12.30 hanno subito regalato spettacolo, e siamo sicuri che il big match d ...