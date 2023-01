Inter-Napoli | Monti | “E’ nell’ordine delle cose che Spalletti possa sorprendere con la formazione”

Dopo 52 giorni e un Mondiale di mezzo, torna finalmente la Serie A e riprende con una partita che molti considerano già decisiva: il big match di San Siro tra. La squadra di Spalletti rimane la candidata numero 1 alla vittoria del titolo, ma il campionato è lungo e le insidie per i partenopei sono diverse. Ne parla Paolo Brusorio, capo della ...PioliCLASSIFICA SERIE A:41 punti; Milan 33; Juventus 31; Lazio e30; Atalanta e Roma 27; Udinese 24; Torino 21; Fiorentina e Bologna 19; Salernitana ed Empoli 17; Monza e Sassuolo 16; ...Dopo la lunghissima sosta per il Mondiale in Qatar, la Serie A finalmente ritorna in campo, e lo fa col botto Le partite delle 12.30 hanno subito regalato spettacolo, e siamo sicuri che il big match d ...Inter-Napoli sarà il big match della 16ª giornata di campionato. La gara è in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45 ...