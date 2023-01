Inter-Napoli | Meret ha la febbre Potrebbe essere sostituito da Sirigu

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ildover fare a meno di Alexin porta, stasera, contro l’. Il portiere azzurro ha qualche linea di, la sua presenza nel big match di San Siro è a rischio. Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, lancia la notizia su Twitter riprendendo un articolo di Pazzidifanta.com. “Brutte notizie per ildi Luciano Spalletti. Un titolarissimo rischia di saltare il big match di San Siro di questa sera. Il portiere Alex, infatti, è stato vittima di un attacco febbrile e la sua presenza perè fortemente a rischio. Al posto dell’azzurroscendere in campo il suo vice, Salvatore. Al momento le sensazioni sulla possibilità di un utilizzo di Alex ...

...- MILAN 1 - 2 SASSUOLO - SAMPDORIA 1 - 2 SPEZIA - ATALANTA 2 - 2 TORINO - HELLAS VERONA 1 - 1 LECCE - LAZIO 2 - 1 ROMA - BOLOGNA 1 - 0 CREMONESE - JUVENTUS ore 18.30 FIORENTINA - MONZA...Commenta per primo Non arrivano notizie confortanti per Luciano Spalletti. Questa sera ilaffronterà l'a San Siro e nascono tantissimi dubbi riguardo la presenza o meno di Alex Meret . Il portiere azzurro è stato bloccato nelle ultime ore dall'influenza e rischia seriamente di ...Il big match tra Inter e Napoli si gioca mercoledì 4 gennaio alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky Il Napoli ha perso 68 delle 15 ...La Serie A riparte dalla 16esima giornata, subito con un big match. I nerazzurri cercano una vittoria per riaprire il campionato e Inzaghi non mette limiti al sogno rimonta, anche se la ...