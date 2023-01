Inter Napoli in streaming gratis? Guarda la partita

La Roma apre il proprio 2023 con un importante successo di misura contro il Bologna e, in attesa del big match di San Siro trae grazie al ko della Lazio a Lecce, aggancia nerazzurri e biancocelesti la quarto posto in classifica. All'undici di José Mourinho basta un rigore di Pellegrini. In campo si rivede un ...DIRETTA DILe formazioni ufficiali di(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Dzeko. A ...Brutte notizie per Simone Inzaghi. L'allenatore dell'Inter perde infatti Marcelo brozovic per la sfida con il Napoli. Ecco cosa scrive Gazzetta: "Non solo non andrà in panchina domani contro il… Leggi ...Il portiere del Napoli Meret, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha la febbre, in caso di rinuncia pronto Sirigu ...